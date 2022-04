Marvel está tentando definir sua próxima década de filmes

O Universo Cinematográfico da Marvel mudou a forma como o cinema blockbuster se comporta e ditou as regras para os filmes de super heróis ao longo dos últimos quase 15 anos, desde Homem de Ferro (2008).

Com o fim da franquia Vingadores e a chegada de novos personagens ao MCU, a Marvel está tentando definir sua próxima década, e atualmente a equipe está em uma espécie de retiro de planejamento, conforme afirma o próprio presidente da empresa, Kevin Feige, no CinemaCon.

“Foi há três anos neste fim de semana que [Vingadores: Ultimato] estreava nos cinemas, foi muito bem e forneceu ótimos lembretes de por que é divertido sentar em uma sala gigante cheia de estranhos e ter uma experiência compartilhada”, comenta Feige.

Ele também se pergunta se será capaz de repetir esse feito, mas que filmes recentes como Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa provaram que isso é possível.

O presidente continuou: “Acabei de sair esta manhã e vou voltar assim que sair do palco, para nosso primeiro retiro criativo pessoalmente com a equipe criativa da Marvel Studios em três anos. E temos um quadro gigante lá que nos leva através da próxima década de filmes do MCU, e eles são diferentes e são únicos e especiais e são feitos para seus cinemas.”

Por enquanto, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o próximo filme da Marvel nos cinemas. Confira o trailer:

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.