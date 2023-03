Marvel faz caça às bruxas após vazamentos de Homem-Formiga 3

Vazamentos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) geraram uma resposta da Marvel, que atualmente busca as pessoas envolvidas em uma caça às bruxas.

Um mês antes da estreia de Quantumania, uma transcrição de 63 páginas do filme foi publicada online, revelando quase tudo sobre o longa-metragem.

Continua depois da publicidade

Conforme relatado pela Variety, a Marvel Studios está agora em busca da pessoa ou grupo responsável pelo vazamento de diálogos e entrou com um pedido de intimação ao Reddit em 10 de março.

A empresa espera que sejam reveladas as partes envolvidas no vazamento de diálogos através do subreddit r/MarvelStudiosSpoilers “em ou por volta de” 20 de janeiro.

Mais especificamente, a Marvel Studios quer “todas as Informações de identificação do usuário ‘u/MSSmods'”, além das informações conectadas àqueles que publicaram, editaram ou mantiveram o conteúdo.

A Marvel Studios também apresentou outra intimação na tentativa de obter informações semelhantes do Google, já que o vazamento de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania também apareceu no Google Docs.

Desde então, o subreddit MarvelStudiosSpoilers foi encerrado, com o moderador MSSmods chegando a dizer que o subreddit cresceu demais, atraindo a atenção da Disney, lamentando (via ComicBook) que “o rato sempre ganha”.

Homem-Formiga e a Vespa no novo filme do MCU

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.