Marvel faz mudança em personagem de Pantera Negra 2 mas fãs entendem

Lançado durante a Comic-Con de 2022, o trailer de Pantera Negra 2 deixou a internet em polvorosa. Além de homenagear Chadwick Boseman e trazer de volta grandes heróis, a prévia introduz alguns dos personagens mais aguardados da Marvel. Um deles passa por uma grande mudança – que deu o que falar nas redes sociais.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, dirigido por Ryan Coogler, chega aos cinemas ainda em 2022. O longa marca o fim da Fase 4 do MCU, que começou com Viúva Negra.

Continua depois da publicidade

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger sua nação após a morte do Rei T’Challa”, afirma a sinopse oficial de Pantera Negra 2.

Mas afinal: como a Marvel modifica um dos personagens mais importantes de Pantera Negra 2? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a mudança e a reação dos fãs nas redes sociais.

Namor será bem diferente em Pantera Negra 2

No trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, uma das grandes novidades é a introdução de Namor.

Um dos personagens mais famosos das HQs da Marvel, Namor deve desempenhar um papel extremamente importante no novo longa – seja como herói ou como vilão.

A prévia também confirma que, no MCU, Namor não é o Rei de Atlantis. Na verdade, o personagem é o monarca do Reino de Talocan.

Tanto estéticas quanto culturais, as mudanças também se relacionam à escolha de Tenoch Huerta, um ator mexicano, para o papel de Namor.

Além disso, as modificações servem para diferenciar Namor de Aquaman. Afinal, o personagem de Jason Momoa na DC também tem origem atlante.

Nas redes sociais, os fãs de MCU reclamaram da “exclusão” de Atlantis, mas entenderam a decisão dos produtores de Pantera Negra.

“O meu palpite é que Namor consegue falar espanhol, graças à sua herança da superfície. Mas espero que somente ele possa fazer isso. Senão, o significado por trás de Talocan será perdido”, comentou um fã da Marvel.

Outras reações foram mais agressivas. Para parte dos fãs, o novo personagem de Pantera Negra “não é Namor”.

“Ele nem é de Atlantis? Qual é o sentido de chamá-lo de Namor? Apenas façam ‘XOCHITL, o Governante de Talocan!’ Além disso, se ele fosse realmente asteca ou maia, o nome seria Tlalocan, seus vigaristas”, esbravejou outro fã.

A maior parte dos fãs entendeu a decisão da Marvel e lembrou das semelhanças entre Namor e Aquaman.

“É provavelmente esperto distinguir Namor como o governante de Talocan, ao invés de Atlantis, já que o Aquaman meio que domina esse lugar nas telas”, opinou outro espectador.

Por outro lado, alguns fãs acreditam que a Marvel está “desafiando a inteligência da audiência” ao diferenciar Namor de Aquaman.

“Eles estão mudando o Namor para ele não ser de Atlantis. Ao invés disso, ele virá de um lugar chamado Talocan, com inspirações astecas? Por que? E daí que o Aquaman vem do mesmo lugar? A Marvel não acha que as pessoas conseguem diferenciar os dois?”, questionou outro fã.

Seja como for, a cultura asteca será um dos aspectos mais importantes da caracterização de Namor e do Reino de Talocan.

“Percebi que na música de abertura de Wakanda Para Sempre, a trilha de Ludwig Göransson menciona Talocan. Parece uma referência ao termo asteca Tlālōcān. A cultura de Namor parece ter uma grande influência da cultura asteca”, comentou outro fã da Marvel.

Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre estreia em 10 de novembro de 2022. Veja abaixo o trailer do filme!

Clique aqui para assinar a plataforma Disney+ e conferir os outros filmes e séries da Marvel.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.