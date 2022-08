Marvel finalmente está preparando o filme do Hulk que todos queremos ver

Hulk foi um dos primeiros heróis a ganharem um filme no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e circulam rumores sobre um vindouro longa-metragem do herói. Parece que o estúdio está finalmente preparando o terreno para a adaptação dos quadrinhos que muitos fãs querem ver: Hulk Contra o Mundo.

O Hulk teve um grande papel a desempenhar em vários filmes do MCU, mas o personagem não teve um projeto solo desde O Incrível Hulk em 2008. Há rumores (via ScreenRant) de que os direitos do filme do Hulk voltarão para a Marvel Studios da Universal Pictures em 2023, o que significa que a oportunidade está lá para outro projeto solo do herói em breve.

Enquanto isso, a próxima aparição de Bruce Banner no MCU será em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, na qual ele deve ter um grande papel a desempenhar.

Os papéis mais substanciais do Hulk no MCU até hoje, além de seu único filme solo, estiveram nos quatro primeiros filmes dos Vingadores e em Thor: Ragnarok.

Este último viu Bruce preso na forma de Hulk e preso no planeta Sakaar por dois anos após os eventos de Vingadores: Era de Ultron.

Não foi revelado muito sobre a história do Hulk em Sakaar antes de Ragnarok, além das lutas de gladiadores mostradas na sequência de Thor, mas um trecho de um episódio de Mulher-Hulk pode apontar para uma conexão mais pessoal de seu tempo no planeta.

Em um clipe lançado da série do Disney+, presumivelmente retirado do primeiro episódio do programa, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) e Bruce (Mark Ruffalo) brincam sobre o status sexual de Steve Rogers/Capitão América antes de serem interrompido pelo que parece ser uma nave de Sakaar.

Essa obstrução faz com que eles batam no carro, o que resulta em Jennifer absorver um pouco do sangue irradiado de Bruce.

A aparição de uma nave no clipe de Mulher-Hulk levou muitos a especular que a Marvel está começando a plantar as sementes de um evento de Hulk Contra o Mundo no MCU.

Hulk Contra o Mundo no MCU

Uma teoria sugere que o filho do Hulk, Skaar, é o piloto da nave Sakaarian em Mulher-Hulk. Skaar estreou em Hulk Contra o Mundo, uma série de quadrinhos de 2007, que mostrou o Hulk retornando à Terra do banimento em Sakaar, vingando-se contra as equipes de super-heróis que o exilaram lá.

Embora Skaar não seja uma grande parte dessa história nos quadrinhos, é possível que a Marvel tenha retrabalhado a narrativa para se encaixar no MCU atual, e é a introdução de Skaar que inicia o evento Hulk Contra o Mundo .

Os quadrinhos em questão envolvem fortemente os Illuminati, e essa equipe superpoderosa acabou de fazer sua estreia no MCU em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, embora na Terra-838.

Isso cria o potencial para os Illuminati existirem na Terra-616 do MCU, e com a introdução de mutantes no MCU e um filme do Quarteto Fantástico chegando em 2024, todos os principais atores do evento Hulk Contra o Mundo finalmente farão parte do mesma franquia.

Os espectadores anseiam por outro crossover épico do MCU semelhante a Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato e um filme do Hulk nessa pegada forneceria a oportunidade perfeita para ver vários personagens interagindo juntos, e tudo isso poderia começar com uma cena em Mulher-Hulk.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia em 18 de agosto de 2022 no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.