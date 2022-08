Marvel ignora completamente o Hulk de Edward Norton; entenda

Marvel Studios: Legends, do Disney+, ganhou um novo episódio, desta vez centrado no Hulk. O destaque está na jornada do personagem ao longo do MCU.

No entanto, um detalhe acaba chamando a atenção: o longa-metragem O Incrível Hulk, de 2008, é completamente ignorado, mesmo ainda sendo tecnicamente parte do MCU.

O Incrível Hulk foi uma produção do Marvel Studios em parceria com a Universal Pictures, em um tempo em que o estúdio ainda não havia sido adquirido pela Disney.

Edward Norton assumiu o papel de Bruce Banner, o Hulk. A produção também trouxe Tim Roth como o vilão Abominável.

O Incrível Hulk não conseguiu grande sucesso em bilheteria e dividiu opiniões entre a crítica e o público, mas nunca deixou de ser uma produção do Marvel Studios.

Marvel trocou Edward Norton por Mark Ruffalo

Acontece que Edward Norton nunca se deu bem com a Marvel. O ator é conhecido por gostar de manter o controle dos bastidores, e chegou a reescrever o roteiro de O Incrível Hulk usando outro nome.

O ator e o estúdio concordaram em se separar, e assim Mark Ruffalo assumiu o papel de Bruce Banner em Os Vingadores, de 2012.

Mas O Incrível Hulk nunca deixou de ser canônico para o MCU. A versão que Mark Ruffalo interpreta é, tecnicamente, a mesma que Edward Norton interpretou.

Tanto é o caso que alguns personagens coadjuvantes voltaram a aparecer no universo compartilhado. O Abominável de Tim Roth, por exemplo, está de volta na série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis.

Ainda assim, a Marvel parece disposta a esquecer que Edward Norton já interpretou o Hulk no MCU. No novo episódio de Marvel Studios: Legends, apenas conteúdo do Hulk de Mark Ruffalo aparece.

Mark Ruffalo retorna como Bruce Banner, o Hulk, em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, que chega ao catálogo do Disney+ em 18 de agosto.

