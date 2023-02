Marvel indica quem vai substituir Homem-Formiga no MCU

A idade chega para todos, e com o tempo, até os heróis são substituídos. Como os fãs do MCU bem sabem, personagens como Capitão América, Homem de Ferro e Viúva Negra já foram trocados por versões mais jovens. O Homem-Formiga, ao que tudo indica, pode ser o próximo! Afinal, a própria Marvel já indicou quem vai substituir o herói.

Os fãs do MCU mal podem esperar pelo lançamento de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, a terceira aventura de Scott Lang no MCU.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa da Marvel.

Enquanto Homem-Formiga 3 não estreia, mostramos abaixo quem pode substituir Scott Lang no MCU; confira!

Cassie Lang é a óbvia substituta do Homem-Formiga no MCU

Um dia, invariavelmente, Paul Rudd deixará o MCU. Sendo assim, após a despedida do ator, quem será o novo Homem-Formiga?

Ao que tudo indica, não será um homem, mas sim uma “Mulher-Formiga”. Obviamente, a mais clara substituta do herói no MCU é Cassie, a filha de Scott Lang.

No primeiro filme do Homem-Formiga, Cassie aparece ainda como criança, interpretada pela atriz mirim Abby Ryder Fortson. Ela reprisa sua performance em Homem-Formiga e a Vespa, mas em Quantumania, é trocada por Kathryn Newton.

A atriz americana Kathryn Newton interpreta a versão adolescente de Cassie em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Você, provavelmente, conhece a atriz por performances em séries como Big Little Lies e filmes como Freaky: No Corpo de um Assassino.

Por que Cassie é a substituta perfeita para o Homem-Formiga?

Um dos principais objetivos das Fases 4 e 5 do MCU é introduzir novos personagens que farão parte da geração de “jovens heróis” da Marvel.

A série Gavião Arqueiro, por exemplo, introduziu Kate Bishop (Hailee Steinfeld). O filme Viúva Negra também apresentou uma nova versão da personagem, interpretada desta vez por Florence Pugh.

Já o filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre conta com a primeira participação de Riri Williams, a nova versão do Homem de Ferro.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, por sua vez, também encontra na introdução da “nova” Cassie Lang um de seus maiores trunfos.

Em um papo com o site Inverse, o executivo Stephen Broussard disse que Cassie Lang será a “nova Homem-Formiga”, ao invés da “nova Vespa”.

“Acho que (essa trama) é muito pertinente ao filme, já que esta é uma franquia geracional… o manto do Homem-Formiga é passado de Hank para Scott e agora, essencialmente para Cassie, que é quase como o novo Homem-Formiga , mesmo que ela não adote esse nome, mais do que a nova Vespa”, comentou o executivo.

Broussard também falou sobre a nova caracterização heroica de Cassie Lang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

“Estamos vendo uma nova versão da Cassie, e ela mudou de verdade. Ela é uma jovem independente, ela é impaciente, e quer desesperadamente usar seu enorme coração para o bem, e meio que quer ser como o pai – mas nunca vai admitir isso”, explicou Broussard.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia no Brasil em 16 de janeiro. Eventualmente, o filme chegará também ao Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.