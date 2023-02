Marvel não está preocupada com bilheteria de Homem-Formiga 3: “Estamos orgulhosos”

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania teve a maior queda de bilheteria da história do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) do primeiro para seu segundo fim de semana. Mas isso não preocupa o estúdio.

O filme faturou apenas US$ 32,2 milhões no fim de semana dos dias 25 e 26, uma queda de 69,7% em relação ao seus quatro primeiros dias de exibição (US$ 120,4 milhões).

Insiders da Marvel Studios não estão preocupados com essa queda de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, apesar de estabelecer um recorde bastante negativo para o estúdio.

“Posso dizer que estamos incrivelmente orgulhosos do filme, Jonathan Majors faz um trabalho fantástico como Kang. É o filme que queríamos fazer. Bilheteria é o que é. Mas isso não vai impedir as pessoas de voltarem aos cinemas”, disse uma fonte interna do estúdio ao Deadline.

Homem-Formiga e a Vespa no novo filme do MCU

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.