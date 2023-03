Marvel pode ter menos continuações de filmes

Durante conferência (via Deadline), o presidente da Disney, Bob Iger, comentou sobre o futuro da Marvel no cinema. Segundo ele, o estúdio vai revisitar quantas sequências de filmes de fato serão feitas a partir de agora.

“São 7.000 personagens, há muito mais histórias para contar”, começou. “O que temos que observar na Marvel não é necessariamente o volume de histórias que estamos contando, mas quantas vezes voltamos à fonte em certos personagens. As sequências normalmente funcionam bem para nós. Mas você precisa de um terceiro e um quarto [filme], por exemplo, ou é hora de recorrer a outros personagens?”, observou.

Os comentários de Iger surgem menos de três semanas após o lançamento de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. O terceiro filme do Homem-Formiga arrecadou mais de US$ 600 milhões pelo mundo, mas atraiu uma resposta negativa dos críticos e registrou uma queda de 69% no segundo fim de semana nos EUA, a mais acentuada de qualquer título do MCU até o momento.

“Não há nada inerentemente errado em termos da marca Marvel”, enfatizou Iger. “Acho que só temos que olhar para quais personagens e histórias estamos explorando. Se você olhar a trajetória da Marvel nos próximos cinco anos, vai ter muita novidade. Vamos voltar para a franquia dos Vingadores com um novo conjunto de Vingadores, por exemplo”, finalizou.

Fase 5 mais focada com menos filmes, séries e especiais

A Fase 5 do Universo Cinematográfico da Marvel começa com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Ao que tudo indica, essa será uma fase ainda mais focada com a anterior, com mais espaço para todos respirarem, visto que terá menos lançamentos.

O número de projetos do MCU tornou-se esmagador para alguns espectadores nos últimos anos, mesmo para alguns dos maiores defensores dele. Não apenas algumas séries foram essenciais para entender alguns filmes (vide WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), como não havia espaço suficiente para respirar entre os projetos, para permitir que a antecipação se construísse.

Depois de uma pausa de um ano em 2020 devido ao COVID, a Fase 4 acumulou 17 projetos entre 2021 e 2022.

Agora, o foco parece estar maior, como aponta o THR. Menos filmes, séries e especiais, como é o caso de 2023, com três longas Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Guardiões da Galáxia Vol. 3 e The Marvels e pelo menos dois programas de TV, Invasão Secreta e Loki.

Com isso, restam What If…?, Coração de Ferro, Capitão América: Nova Ordem Mundial, Thunderbolts, Blade, Echo, Agatha e Demolidor na lista para a Fase 5.

Presumivelmente, haverá mudanças no cronograma de lançamento e essas entradas serão estendidas entre 2024 e 2025. Isso permite não apenas que os fãs respirem entre uma obra e outra, como dá mais espaço para Kevin Feige trabalhar com mais folga.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania apresentará Kang como o grande vilão da Saga Multiverso, e parece que o personagem será muito mais prático ao longo das Fases 5 e 6 do que Thanos foi nas Fases 2 e 3, dando ao público uma ameaça central para torcer contra (ou a favor).

