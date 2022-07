Marvel prepara a morte de [SPOILER] em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

De acordo com o Screen Rant, a Marvel pode estar preparando a morte de Scott Lang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3).

Interpretado por Paul Rudd, Scott Lang é o Homem-Formiga. Um personagem que vem crescendo em importância no MCU.

Mas assim como Tony Stark, o Homem de Ferro, morreu e Steve Rogers se aposentou como Capitão América, a jornada do Homem-Formiga também pode estar perto do fim.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) terá a introdução da “versão principal” de Kang, o Conquistador, vilão que será interpretado por Jonathan Majors.

O Screen Rant observa que, se Kang derrotasse e matasse Scott Lang em batalha, seria uma maneira tão chocante de apresentar um grande vilão quanto a morte de Loki pelas mãos de Thanos em Vingadores: Guerra Infinita.

Isso já indicaria que os Vingadores terão um trabalho pesado contra Kang, o Conquistador. Além disso, seria uma maneira de trazer um encerramento para a história do Homem-Formiga.

História de Scott Lang pode chegar ao fim

Mas não se resume apenas a isso. Também prepararia o caminho para os Jovens Vingadores. Nos quadrinhos, a filha de Scott Lang, Cassie Lang, só aceita completamente o seu papel na equipe depois da morte do Homem-Formiga.

A personagem assume o manto de Estatura, tendo habilidades parecidas com as do Homem-Formiga. Mas no MCU, Cassie Lang já será a Estatura em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3).

É claro que, por enquanto, tudo não passa de uma especulação. Mas o MCU parece estar dando indícios de que a história do Homem-Formiga está perto de ter um fim.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chega aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

