Marvel prova que o Duende Verde dos filmes do Homem-Aranha estava certo

O Duende Verde é um dos maiores vilões do Homem-Aranha, não por acaso foi escolhido para ser o primeiro antagonista da trilogia comandada por Sam Raimi, estrelada por Tobey Maguire. A Marvel provou, nos quadrinhos, que o vilão vivido por Willem Dafoe estava certo.

O Duende Verde é geralmente descrito como delirante e egomaníaco. No entanto, um quadrinho prova que pode haver pelo menos um momento no primeiro filme do Homem-Aranha de Sam Raimi em que o Duende Verde estava fazendo sentido.

Continua depois da publicidade

Os espectadores podem se lembrar da cena do telhado quando Norman Osborn tenta persuadir o Homem-Aranha de Tobey Maguire a formar uma aliança.

A maior parte de seu discurso se concentra em tentar convencer Peter de que não importa o quanto ele faça bem a Nova York, a cidade não vai gostar e acabará se voltando contra ele.

“A única coisa que eles amam mais do que um herói é ver um herói falhar. Cair. Morrer tentando”, sussurra o Duende Verde para o herói novato. “Apesar de tudo que você fez por eles, eventualmente eles vão te odiar.”

Duende Verde estava certo

Os sentimentos do vilão ecoam em Marvel Knights: Spider-Man #1 por Mark Millar e Terry Dodson.

Durante uma briga com Duende Verde, uma pessoa na multidão diz ao Aranha para acertá-lo com uma caixa de correio. Mas quando o faz, a pessoa da multidão repreende o Homem-Aranha por acertá-lo e potencialmente causar danos cerebrais ao vilão.

Então, depois que o Homem-Aranha diz especificamente a uma criança próxima para não tocar em uma bomba, a criança e o resto da multidão castigam o herói pela bomba explodir e pelo próprio Homem-Aranha estar muito ferido para balançar a criança para o chão. hospital. A multidão chega a ameaçar chamar a polícia para ele.

O Homem-Aranha acabou de salvar a cidade de um ataque do Duende Verde e, em vez de ser agradecido, é criticado.

Isso prova o ponto de Norman Osborn de que não importa quantas vezes ele salve pessoas, muitas dessas mesmas pessoas não apreciarão o Homem-Aranha.

O Homem-Aranha deve ganhar outra trilogia de filmes, mas não há previsão de lançamento.

Sobre o autor Redação