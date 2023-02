Marvel quer atriz parecida com Dakota Johnson para Quarteto Fantástico

A Marvel Studios já teria em mente a atriz que deseja para interpretar a Mulher Invisível no reboot de Quarteto Fantástico.

O repórter Jeff Sneider disse no podcast The Hot Mic que a Marvel quer uma atriz parecida com Dakota Johnson, estrela da franquia 50 Tons de Cinza, para o papel da heroína.

De acordo com o repórter, “eles procuram uma atriz entre 30 e 35 anos e, pelo que eu entendi, Dakota Johnson é o protótipo”.

Recentemente, foi noticiado que a escalação do elenco deve começar em breve e o foco será escalar primeiro Sue Storm, a Mulher Invisível, e construir o resto da equipe depois que a atriz estiver definida.

A escalação do elenco do Quarteto Fantástico do MCU deve começar ainda este mês, segundo Justin Kroll, repórter do Deadline.

Apesar do processo de escalação do elenco estar chegando, as filmagens do novo Quarteto Fantástico só vão começar no início de 2024.

Nova versão da amada equipe

A versão do MCU de Quarteto Fantástico segue em desenvolvimento lento. Em setembro do ano passado, o filme contratou seus roteiristas, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Os escritores não são nomes conhecidos na indústria do cinema, e estiveram em alguns projetos em comum. Um deles é o filme Bert and Arnie’s Guide to Friendship.

A direção ficará a cargo de Matt Shakman. Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Por enquanto não há nenhum nome atrelado ao elenco do filme. O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico, líder do Quarteto, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em fevereiro de 2025.

