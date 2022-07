Marvel revela data dos próximos filmes que formam a Saga do Multiverso

A Marvel Studios revelou a data dos próximos filmes que formam a Saga do Multiverso durante a San Diego Comic-Con.

A Fase 5 já é realidade, e vai começar com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, no dia 17 de fevereiro de 2023 (via ComicBook).

Para 2023, o cinema contará com mais três filmes: The Marvels em 28 de julho, Guardiões da Galáxia 3 em 5 de maio e Blade para 3 de novembro.

Já nas séries, Invasão Secreta chega na primavera norte-americana de 2023, enquanto Echo e a segunda temporada de Loki no verão, e Coração de Ferro no outono. Agatha: House of Harkness vai estrear no inverno de 2023 e se estender para 2024.

Por sua vez, em 2024, os filmes Captain America: New World Order estreia no dia 3 de maio, Thunderbolts em 26 de julho e a série nova do Demolidor, Daredevil: Born Again na primavera.

Além disso, Quarteto Fantástico vai marcar o início da Fase 6, com data para 8 de novembro de 2024.

Para 2025, a Marvel anunciou Avengers: Kang Dinasty, no dia 2 de maio e Avengers: Secret Wars para 7 de novembro.

Fase 4, 5 e 6 da Marvel

Kevin Feige revelou durante o painel que Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) vai encerrar a Fase 4.

Iniciando a Fase 5, está Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, com Kang, o Conquistador sendo o principal vilão e tendo a presença de um outro grande adversário.

Thunderbolts, a nova aposta do estúdio, vai encerrar a Fase 5. Já Quarteto Fantástico inicia a Fase 6.

