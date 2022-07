Marvel revela o próximo filme do MCU a ser gravado

A Marvel Studios revelou o próximo filme do MCU que começará a ser gravado.

Com Mahershala Ali no papel principal, Blade, a nova aposta do estúdio, será filmado em outubro desse ano, para uma estreia em 2023 (via The Direct).

Além de Blade, a série Agatha: Coven of Chaos começará a ser filmada logo após, no final de 2022, para estrear em 2023.

O longa-metragem sofreu com atrasos de desenvolvimento após, supostamente, o estúdio ter pedido para que parte do roteiro fosse reescrito.

Até o momento, o novo filme da Marvel não possui maiores detalhes sobre a trama.

Mais sobre Blade

Wesley Snipes ajudou a popularizar o personagem Blade entre o grande público. Ele recebeu elogios por sua interpretação, embora as produções tenham dividido opiniões entre a crítica e os fãs.

Com Mahershala Ali, o reboot trará uma nova abordagem sobre Blade. A direção será de Bassam Tariq, que ainda não é muito conhecido em Hollywood, com roteiro de Stacey Osei-Kuffour.

Blade chega aos cinemas em 3 de novembro de 2023.

