Marvel revela principal tema da Fase 4 do MCU

Após a grande conclusão da saga do infinito em Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, a Marvel Studios entrou na fase quatro do seu universo compartilhado

Durante uma entrevista ao podcasts Spoiler Special da Empire, o chefe de produção da empresa, Richie Palmer, explicou do que se trata o futuro do MCU nos cinemas.

Continua depois da publicidade

“A Fase Quatro é toda uma reação — e não me refiro à nossa parte como cineastas, me refiro aos personagens”, explicou Palmer. “É uma reação ao trauma de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato. Ainda estamos sentindo esses efeitos nesses filmes anos depois.” (via ComicBook)

Todas as produções após o desfecho da fase anterior, refletem de alguma forma esse tema em seus filmes.

Elisabeth Olsen como Fenticeira Escarlate

Feiticeira Escarlate é a figura central da fase quatro

O produtor Richie Palmer durante a entrevista também relatou a importância da Wanda Maximoff (Feiticeira Escarlate), destacou como sua jornada tornou ela uma vilã através do luto.

“A versão de Wanda estava se inclinando apenas para ser a Feiticeira Escarlate, o que descobrimos com Agatha e o Darkhold, através da autodescoberta de Wanda, que é o oposto: [ela se torna] a pior vilã de todos os tempos, a destruidora de mundos”.

Ele continuou. “Ela está ciente agora: ‘Oh! Eu deveria ser essa deusa. Eu sempre soube disso, sob a superfície, mas agora me foi dito. Agora, minha maneira de lidar com minha perda e trauma é apenas indo totalmente para o que eu sou, que é a Feiticeira Escarlate, então eu vou ser isso”.

Claro, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ela disse: ‘Eu não quero ser isso, eu quero ficar com meus filhos. Então me deixe em paz”.

Palmer também se posicionou sobre a relativização de traumas entre a Wanda Maximoff e outros personagens.

“Eu também vi um meme outro dia, comparando ela com Peter Parker. ‘O que acontece quando você perde tudo?’. Você sabe, algumas pessoas lidam com isso de maneira diferente de outras. Peter Parker mergulhou na persona do Homem-Aranha no final de Sem Volta Para Casa, ele deixou completamente a persona do Homem-Aranha assumir o controle como uma resposta à sua perda e ao seu trauma. Peter, é claro, ser o Homem-Aranha significa ir e ser o maior herói de todos os tempos”.

Enquanto não temos mais respostas sobre o rumo da fase quatro, especulações é o que restam, como a possibilidade da Feiticeira Escarlate ganhar um projeto solo, as produções da Marvel Studios estão disponíveis no Disney+

Sobre o autor Redação