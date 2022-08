Marvel tem um guardião da linha do tempo do MCU; entenda

A Marvel, oficialmente, tem um guardião da linha do tempo no MCU que trabalha no estúdio apenas para isso.

Com um universo cinematográfico bem conectado, Kevin Feige comanda a Marvel Studios e está na produção de todos os projetos.

Mulher-Hulk é a nova atração da editora, que introduz uma nova dinâmica ao MCU. Em entrevista ao The Direct, a roteirista Jessica Gao revelou que o estúdio tem um guardião para cuidar da linha do tempo que e engloba os filmes e séries.

“É definitivamente bem depois d Vingadores: Ultimato. Na verdade, existe uma pessoa da Marvel cujo trabalho é traçar a linha do tempo de tudo. E verificamos muito com ele sobre onde está o momento”, disse ela.

Gao confirma que Mulher-Hulk passa anos depois do quarto filme dos Vingadores, que salvaram o universo das mãos de Thanos.

Diretor da Marvel revela atores que estão em sua lista negra

Conhecido pela franquia Guardiões da Galáxia, James Gunn recentemente dirigiu a série Pacificador, derivado de O Esquadrão Suicida, para a DC.

O cineasta respondeu um fã no Twitter, como costuma fazer, e disse que tem um longa lista de atores com quem não quer trabalhar por diversas razões (via ComicBook).

“Se for o temperamento deles e for sério, vou reformular imediatamente. A vida é muito curta para idiotas”, escreveu ele.

“O mesmo se eles estão repetidamente muito atrasados, o que eu odeio, ou despreparados. Eu tenho uma longa lista de atores, lista A e de outra forma, eu nunca vou trabalhar por essas razões”, conclui o cineasta.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023. Já Mulher-Hulk se encontra disponível no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira