Marvel tentou levar MODOK ao MCU antes de Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) introduz MODOK ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU). O estúdio, no entanto, já queria levar o vilão às telonas bem antes.

Em entrevista ao ScreenRant, o diretor Peyton Reed explicou como eles foram capazes de finalmente levar o personagem ao MCU.

“Conversamos muito sobre, enquanto estávamos desenvolvendo a história, como o MODOK estava esperando nos bastidores há algum tempo. Stephen Broussard saberia disso melhor do que eu, mas houve conversas para outros filmes na linha de: ‘MODOK pode se encaixar aqui? Como seria em live-action?'”.

“Mas então tivemos uma ideia, pois iríamos levar nossa família para o Reino Quântico e entrar em contato com Kang. Como Kang poderia saber sobre a a família do Homem-Formiga? E então me ocorreu: ‘O que acontece com o Jaqueta Amarela no final do primeiro Homem-Formiga?’. Eu lancei a ideia para Stephen Broussard e depois para Kevin Feige e nós seguimos com ela. Lembro-me de ligar para Corey Stoll e falar com ele sobre: ‘E se isso acontecesse?’. E ele rindo na outra linha, tipo, ‘Se vocês fizerem isso, eu estou dentro’. Ele adorou, porque ele é um nerd de quadrinhos, também”, continuou Reed.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, longa que inicia a Fase 5 do MCU e vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

