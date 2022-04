Marvel teve lucro impressionante com Homem-Aranha 3

Grande sucesso de bilheteria, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3) arrecadou quase US$ 1,9 bilhão ao redor do mundo.

Obviamente, nem todo esse dinheiro é transformado em lucro para os estúdios, já que uma parte disso fica com os cinemas e também existem os gastos com outras coisas.

Com isto em mente, você já parou para pensar em qual teria sido o lucro total de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3)?

De acordo com o Deadline, a Sony e a Marvel lucraram cerca de US$ 610 milhões com Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3).

Excelente resultado

Esse é um resultado impressionante, porque raramente uma produção de cinema consegue um nível tão alto de lucro assim.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3) está agora disponível para aluguel digital.

