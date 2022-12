Marvel vai revelar linha do tempo oficial do MCU após Fase 4

O MCU é um universo muito extenso, indo do cinema para a TV, com a Marvel produzindo diversos projetos. No entanto, o estúdio vai revelar a linha do tempo oficial do MCU após a Fase 4, para os fãs se localizarem melhor.

Embora a linha do tempo das séries e especiais da Marvel no Disney+ complique as coisas, o presidente do estúdio, Kevin Feige, está ajeitando tudo para divulgar a nova lista.

Um livro que tem o título de Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline será lançado em 2023, no dia 5 de setembro (via ScreenRant).

A promessa é de ajustar a linha temporal de séries e filmes do MCU após a Fase 4, que conta com Viúva Negra, Loki, Eternos e vários outros projetos. Os jornalistas Anthony Breznican, Amy Ratcliffe e Rebecca Theodore-Vachon estão escrevendo o livro.

“Criado em estreita colaboração com a Marvel Studios, ele responderá às maiores perguntas: o que aconteceu, quando, onde e por quê”, diz a descrição do livro.

O MCU precisa de um novo cronograma

Com o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que conclui a Fase 4, o MCU precisa de um novo cronograma para incluir os vários projetos.

A série Mulher-Hulk aparentemente quebrou a linha do tempo, mesmo que tenha se mantido fiel ao Hulk em sua última aparição no filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

O estúdio precisa esclarecer a confusão que a Fase 4 causou, onde incluiu todas as séries existentes até o momento, desde WandaVision até Ms. Marvel.

Com a Fase 5 já estabelecida e a Fase 6 em desenvolvimento, a linha temporal da Fase 4 pode incluir projetos soltos como Lobisomem na Noite ou o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia.

Os filmes e séries da Marvel estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.