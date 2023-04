Maude v Maude: Angelina Jolie enfrenta Halle Berry em novo filme

A Warner Bros adquiriu os direitos de distribuição de Maude v Maude, que será estrelado por Angelina Jolie e Halle Berry.

Roseanne Liang, de Uma Sombra na Nuvem, vai dirigir o filme, a partir do roteiro de Scott Mosier. Berry e Jolie produzem o filme, junto de Holly Jeter, Jeff Kirschenbaum e Joe Roth.

Esse marca o primeiro grande projeto como roteirista de Mosier, colaborador frequente de Kevin Smith, em obras como O Balconista, O Império do Besteirol Contra-Ataca, dentre outros filmes.

Detalhes exatos estão sendo mantidos em segredo, mas uma fonte do Deadline descreve o filme como um thriller de ação global “Bond vs. Bourne” com locais a serem anunciados.

Essa é a primeira vez que Angelina Jolie e Halle Berry trabalham juntas, embora tenham carreiras com décadas de experiência. As duas já têm experiência em filmes de ação, tendo estrelado obras como John Wick 3, Salt, Tomb Raider, X-Men e mais.

Ainda não há data de estreia para Maude v Maude.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.