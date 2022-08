MCU já prepara um vilão maior que Kang e Thanos

Kang será o grande vilão da saga do Multiverso do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), que culmina em Vingadores 5 e 6. No entanto, parece que um outro vilão está sendo preparado para dar as caras.

A direção geral do MCU tem sido óbvia para a maioria dos espectadores. Loki lançou o multiverso e até apresentou uma aparição inesperada de uma variante de Kang chamada Aquele que Permanece.

Desde então, os vários heróis do MCU se viram cada vez mais atraídos para assuntos multiversais, principalmente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Esse filme até introduziu alguns termos e conceitos-chave dos quadrinhos que nos levam a Guerras Secretas, um épico multiversal no qual todas as linhas do tempo colidiram.

Isso significa que poucos ficaram especialmente surpresos quando a Marvel revelou que estava trabalhando em Vingadores: Guerras Secretas, com a verdadeira surpresa vindo da velocidade com que o MCU está girando em direção a esse filme.

Mas, surpreendentemente, o MCU está preparando algo ainda maior, um vilão cósmico além de Kang, o Conquistador.

Knull pode dar as caras no MCU

Thor: Amor e Trovão é um grande passo no caminho para a introdução de Knull, um vilão que apareceu em um evento de 2020-2021 chamado Rei de Preto. No filme, vemos a necroespada, uma antiga lâmina de escuridão criada com o propósito de matar deuses.

A obra evita revelar a história da arma, simplesmente estabelecendo que ela havia sido forjada no início dos tempos e usada para matar deuses por bilhões de anos.

Nos quadrinhos, ela foi criada por um antigo ser chamado Knull, que governou o universo antes do amanhecer da luz e da vida. Ele ficou furioso quando os Celestiais começaram a criar galáxias e estrelas, mundos nos quais a vida poderia florescer, pois ele via a ação deles como um ataque ao seu reino.

Knull forjou a necroespada como sua arma definitiva contra os Celestiais – e é notável que Thor: Amor e Trovão também sugeriu que os Celestiais estão intimamente relacionados aos deuses, com dois presentes na Cidade da Onipotência. Agora existe claramente o potencial de introduzir Knull no MCU.

Olhando além de Thor 4, o personagem de Knull se encaixaria organicamente na grande cosmologia do MCU.

Thor: O Mundo Sombrio já estabeleceu que havia escuridão antes do alvorecer da criação, e Knull poderia facilmente ser ligado aos Elfos Negros (talvez ajudando a redimir esses vilões).

Eternos se baseou nisso, revelando que os Celestiais eram os responsáveis ​​por criar luz e vida em todo o cosmos. Portanto, seria muito fácil para a Marvel Studios adaptar a história em quadrinhos de Knull, com a nescroespada servindo como outro indicador que Knull faz parte do MCU.

Vingadores 5 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025.

