MCU vai acabar um dia? Vice-presidente da Marvel Studios responde

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) se tornou uma das maiores franquias do Cinema, conquistando fãs em todo o mundo e gerando uma receita bilionária para Disney. Mas um dia ela vai acabar? O vice-presidente de produção e desenvolvimento da Marvel Studios, Nate Moore, abordou o assunto

Falando no podcast The Town with Matthew Belloni, Moore acredita que a franquia pode continuar por “muito tempo”, insistindo que as equipes criativas por trás do MCU ainda têm muitas histórias para contar.

“Para mim, os filmes da Marvel são apenas filmes”, disse o executivo. “Seria como dizer, ‘Ei, os filmes sobre livros vão durar para sempre?’ Provavelmente”.

Apesar dessa confiança, Moore enfatizou que a Marvel Studios não pode ficar tranquila com a fórmula estabelecida.

“Não podemos relaxar com o sucesso. Não podemos pensar que temos as respostas. Temos que continuar inovando tanto quanto o gênero e o que estamos dispostos a explorar”.

Disney+ expandiu o MCU

Embora o MCU tenha dominado amplamente as bilheterias nos últimos anos, o lançamento do Disney+ permitiu que a franquia adotasse o meio de streaming.

Moore explica que a oportunidade de focar em personagens fora dos blockbusters tradicionais permitiu um crescimento ainda maior, com histórias diferenciadas.

O MCU, que foi estabelecido em 2008 com Homem de Ferro, vem se expandindo constantemente há anos em vários filmes e séries.

Tendo acabado de concluir a Fase 4 da franquia com Pantera Negra 2, no qual Moore atuou como produtor executivo, os fãs estão começando a olhar para os próximos capítulos.

A quinta e a sexta fases irão construir ainda mais a “Saga do Multiverso”, concluindo com Vingadores: Dinastia Kang em 2025 e Vingadores: Guerras Secretas em 2026 . Além disso, o futuro do MCU permanece desconhecido.

Os filmes da Marvel estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.