Medieval é uma história real? A verdade sobre o filme que faz sucesso na Netflix

Filmes sobre guerras são os mais amados do público, assim como longas-metragens que exploram personagens medievais. Não é à toa que até os dias de hoje, Rei Arthur e o mago Merlin são sempre lembrados quando se fala de Idade Média.

Porém, há um filme bem específico da Netflix que vem fazendo bastante sucesso. O nome desse filme é Medieval, o drama épico do streaming.

Continua depois da publicidade

“Um líder mercenário sela seu destino ao declarar guerra contra os exércitos da Ordem Teutônica e do Sagrado Império Romano”, diz a sinopse.

O elenco conta com Ben Foster (Arremessando Alto) Michael Caine (Batman: O Cavaleiro das Trevas), Matthew Goode (Watchmen: O Filme), Sophie Lowe (Crime e Desejo), e outros astros.

No entanto, o filme é baseado em uma história real. Desvendamos toda a verdade sobre Medieval, o novo longa-metragem da Netflix.

A história real de Medieval

O filme Medieval é parcialmente baseado em uma história real, retratando a vida do general tcheco Jan Žižka z Trocnova a Kalicha, ou apenas Jan Žižka.

O general nasceu na aldeia de Trocov no Reino da Boêmia para a nobreza tcheca, e se tornou um líder militar que batalhou em guerras durante o século 14 e 15.

Žižka foi um nome importante nas guerras civis na Boêmia, e liderou os hussitas durante a Batalha de Sudoměř em 1420 e a Batalha de Vítkov Hill, no mesmo ano.

Ele era conhecido por ter táticas de batalha inovadoras, o que lhe renderam uma de um grande guerreiro em todo o país.

O militar ainda ficou conhecido como “Žižka de um olho só” após ter perdido um olho durante uma batalha. Posteriormente, ele perderia o outro.

Documentos históricos confirmam a existência e feitos do militar no campo de batalha no século 15, mas acabam deixando de fora sua infância, não possuindo tantos registros.

As realizações militares do general durante as Cruzadas Hussitas estão documentadas, mas o filme acaba não dando destaque nesta fase do general.

Enquanto a infância de Žižka é pouco detalhada, os historiadores possuem opiniões divergentes sobre seus antecedentes familiares.

O filme tenta retratas os anos iniciais da vida do militar, enquanto mostra a formação dele como um herói de guerra no país.

Em uma recente entrevista, o diretor Petr Jákl, explicou que escolheu se concentrar na juventude do general, pois queria mostrar de onde ele vem.

O diretor trabalhou com o historiador Jaroslav Čechura para criar um retrato mais autêntico de Žižka, sendo fiel à história.

Porém, como algumas questões são divergentes entre os historiadores, o cineasta tomou certas liberdades na hora de escrever o roteiro.

Um exemplo é o personagem de Michael Caine, Lord Boreš, que foi criado justamente para o filme e não existiu nas histórias reais com o general.

O longa-metragem é uma drama parcialmente baseado na história de um dos heróis da República Tcheca, embora não seja uma representação histórica precisa e use de artimanhas fictícias para desenvolver o enredo.

Medieval está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.