Mel Gibson revela boa notícia sobre Máquina Mortífera 5

O We Got This Covered recentemente esteve em um evento com a participação de Mel Gibson, onde o astro revelou uma boa notícia sobre Máquina Mortífera 5: o projeto continua em desenvolvimento ativo.

O ator disse que, embora o cineasta Richard Donner tenha falecido, o roteiro que ele escreveu para Máquina Mortífera 5 continua sendo usado como base para o projeto.

Além disso, Mel Gibson contou que continua mantendo contato com Danny Glover para conversar sobre ideias para os seus retornos em Máquina Mortífera 5.

Originalmente, Máquina Mortífera 5 seria dirigido por Richard Donner, mas após a morte do cineasta, o próprio Mel Gibson assumiu a direção.

Foi relatado que Máquina Mortífera 5 teria lançamento diretamente na HBO Max, mas com as mudanças que estão acontecendo dentro da Warner Bros., é possível que o projeto mude para uma exibição nos cinemas.

Por enquanto, Máquina Mortífera 5 ainda não recebeu uma data de lançamento.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.