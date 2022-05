Mel Gibson revela ter recusado papel do Batman três vezes

Mel Gibson já estrelou icônicos filmes, como Coração Valente, Mad Max, Máquina Mortífera. Alguns papéis, no entanto, ele deixou para trás, incluindo Batman e James Bond.

Em um evento (via We Got This Covered), o astro foi perguntado se ele teria interesse em interpretar um super-herói ou super-vilão.

Continua depois da publicidade

Ele admitiu que não tem interesse no subgênero e revelou que ofereceram a ele “o traje do Batman três vezes”. Mas ele recusou em todas as ocasiões.

Ele também disse ter rejeitado o papel de James Bond após a era de Roger Moore (inusitado, tendo em vista que ele não é britânico).

Ele também recusou papéis em Rain Man e Gladiador, esse último ele deixou para trás a fim de estrelar O Patriota.

Mel Gibson retornará para o papel de Martin Riggs em Máquina Mortífera 5, ainda sem previsão de estreia.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.