Melhor esperar? Quando Avatar: O Caminho da Água estreia no Disney+

Avatar: O Caminho da Água, atualmente, faz sucesso nos cinemas do mundo todo – incluindo o Brasil. O novo filme de James Cameron faz um ótimo trabalho ao honrar o legado do longa original e introduzir novos personagens. Por isso, o público quer saber: quando o filme estreia na plataforma Disney+?

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo quando Avatar: O Caminho da Água deve estrear na plataforma Disney+; confira!

Data de estreia de Avatar 2 no Disney+

Após anos de espera, Avatar: O Caminho da Água finalmente chegou aos cinemas. Se o seu objetivo é assistir ao filme no conforto de casa, no entanto, ainda será necessário aguardar um bom tempo.

No mesmo estilo do primeiro filme, a nova produção de James Cameron oferece aos espectadores um verdadeiro espetáculo visual.

Por isso, não é surpresa o fato do filme não ter sido lançado de maneira simultânea na plataforma Disney+.

Atualmente, a única maneira de assistir Avatar: O Caminho da Água é ir ao cinema e conferir o filme na telona.

Essa, na verdade, é a melhor maneira de assistir Avatar 2. O filme foi feito para o cinema, e algumas das cenas mais importantes ficam ainda mais espetaculares na tela grande.

Mesmo assim, muita gente quer saber: o filme já tem data para estrear no Disney+? A resposta é não. Até o momento, a Disney não revelou a data de estreia de Avatar 2 na plataforma.

Em via de regra, os lançamentos da Disney em 2022 contaram com, no mínimo, 45 dias de exibições nos cinemas antes do lançamento do streaming.

Com isso, Avatar 2 pode estrear no Disney+ em 30 de janeiro de 2023. Essa data, por outro lado, não foi confirmada pela Disney.

Como Avatar: O Caminho da Água é um verdadeiro evento cinematográfico, a Disney deve optar por um período maior de exibição nos cinemas. Dessa forma, além de expandir a bilheteria, a companhia garantirá que os espectadores possam assistir Avatar 2 da maneira que James Cameron deseja: nos cinemas.

Por isso, Avatar 2 pode ser exibido por cerca de 90 dias antes de ser disponibilizado no Disney+. Em outras palavras, o filme pode chegar ao streaming em meados de março de 2023.

Enquanto isso, você pode assistir Avatar: O Caminho da Água nos cinemas brasileiros. Clique aqui para assinar o Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.