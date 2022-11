Melhor esperar? Quando Pantera Negra 2 estreia no Disney+

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) já está nos cinemas, mas fica a dúvida: quando ele chega ao Disney+? Melhor esperar ou ver logo na tela grande? Abordaremos isso agora.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 trará o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Descubra, abaixo, quando o filme do MCU chega ao Disney+.

Quando Pantera Negra 2 chega ao Disney+

No início da Fase 4, Viúva Negra estreou no Disney + ao mesmo tempo que seu lançamento no cinema, mas de Shang-Chi em diante, todos os filmes do MCU receberam uma exibição exclusiva no cinema e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre não é exceção.

Portanto, a única maneira de ver o novo filme por enquanto é na tela grande, mas podemos adivinhar quando Pantera Negra 2 chegará ao Disney+ graças às estreias no streaming de outros filmes da Fase 4.

Normalmente, os filmes da Disney recebem uma janela de exclusividade nos cinemas de 45 dias. Mas pode ser que Pantera Negra 2 demore um pouco mais que isso.

A Disney prefere um lançamento na quarta-feira para seus filmes da Marvel, o que sugere que o mais cedo que poderíamos ver a continuação no Disney+ é quarta-feira, 28 de dezembro.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chegou ao Disney+ 48 dias após seu lançamento no cinema, mas tivemos que esperar um pouco mais para Thor: Amor e Trovão (63 dias para ser preciso) chegar no Disney+.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está em exibição nos cinemas. O filme está sendo elogiado pelos críticos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.