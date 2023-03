Melhor esperar? Quando Shazam! Fúria dos Deuses chega ao HBO Max

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) já chegou aos cinemas, mas fica aquela dúvida: será que é melhor o filme chegar a alguma plataforma de streaming? Vamos ver se vale esperar, ou se é melhor ver logo no cinema.

“O herói mais atrapalhado está de volta: Shazam! enfrenta deusas gregas em batalha épica”, diz a sinopse oficial de Shazam! Fúria dos Deuses.

Com Zachary Levi (The Marvelous Mrs. Maisel) e Asher Angel (Andi Mack) como o herói titular, o elenco de Shazam! Fúria dos Deuses conta com o reforço de Helen Mirren (Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw), Lucy Liu (As Panteras) e Rachel Zegler (Amor, Sublime Amor).

Mostramos abaixo quando Shazam! Fúria dos Deuses deve chegar ao HBO Max; confira!

Quando Shazam 2! chega ao HBO Max

Antes de mais nada, é melhor ressaltar: se você quer ver mais continuações de Shazam!, então é melhor assistir o filme no cinema. O futuro da franquia na DC depende do desempenho dessa continuação na bilheteria, algo que Zachary Levi e o diretor já deixaram claro.

Dito isso, ainda não há uma data oficial para o filme de super-heróis chegar aos cinemas, mas os lançamentos prévios da Warner oferecem uma boa ideia de quando podemos esperar ver o filme na plataforma de streaming.

O estúdio costuma esperar cerca de 45 dias antes de lançar seus filmes na plataforma. Há exceções, claro, como Elvis, que demorou 70 dias até chegar ao HBO Max.

Mas The Batman, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore e outros chegaram em 45 dias à plataforma.

Assim sendo, podemos esperar a chegada de Shazam! Fúrias dos Deuses ao HBO Max no começo de maio, provavelmente dia 1 ou 2.

Shazam! Fúria dos Deuses já está em exibição nos cinemas brasileiros. O primeiro Shazam!, por sua vez, está disponível no catálogo do HBO Max.

