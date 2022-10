Melhor esperar? Veja quando Adão Negro chega ao HBO Max

O filme Adão Negro, que estreia hoje (20) nos cinemas do Brasil, é outra grande aposta da DC para este ano de 2022. O projeto havia sido revelado há alguns anos, com a presença de The Rock no papel.

Porém, assim como Batman, Elvis ou DC Liga dos Superpets, o longa-metragem chegará ao catálogo da HBO Max. Porém, o público ainda não sabe quando o filme deve chegar.

Continua depois da publicidade

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Quando Adão Negro chega na HBO Max?

O lançamento de Adão Negro na HBO Max deve ser bem diferente comparado com filmes antecessores, visto que o planejamento mudou (via ScreenRant).

Anteriormente, havia uma janela de 45 dias para chegar na plataforma, após o filme ser exibido nos cinemas. Isso aconteceu com Batman, de Robert Pattinson.

Com o novo planejamento, extinguindo os 45 dias, Adão Negro, que vem dividindo a crítica, não teve nenhuma data confirmada para ser lançado na HBO Max.

Elvis, que foi lançado em23 de junho deste ano, chegou no dia 2 de setembro, tendo uma janela de 71 dias para ser adicionado ao catálogo.

Nos Estados Unidos, Adão Negro estreia em 21 de outubro nos cinemas, e pode ganhar uma janela de lançamento semelhante de Elvis.

Ou seja, o filme vai demorar para chegar, e pode ser lançado no final de dezembro o apenas em janeiro de 2023. Isso pode variar, dependendo da bilheteria do filme.

Diferentemente de Mulher-Maravilha 1984 e O Esquadrão Suicida, que tiveram lançamentos simultâneos nos Estados Unidos, Adão Negro vai seguir a estratégia de Elvis. Possivelmente, o filme ficará em cartaz por um bom tempo, até ser adicionado na HBO Max.

Adão Negro já está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.