Melhor prelúdio de Harry Potter já foi escrito e não é Animais Fantásticos

A saga Harry Potter não está no seu melhor momento, com os filmes de Animais Fantásticos não obtendo o mesmo sucesso da saga principal, seja com a crítica ou o público. Curiosamente, o melhor prelúdio da franquia já foi escrito e não tem nada a ver com Newt Scamander.

A Warner Bros. está ansiosa para transformar Harry Potter em uma franquia maior, mas infelizmente o estúdio está lutando para conseguir isso. Os filmes de Animais Fantásticos foram uma boa tentativa, mas falharam em grande parte, deixando o Mundo Mágico no limbo.

A princípio, a série Animais Fantásticos parecia promissora, potencialmente criando filmes que dariam corpo ao mundo mágico através das façanhas de Newt Scamander, de Eddie Redmayne. Mas eles se concentraram no cenário de uma sombria guerra bruxa e esqueceram a maravilha e a alegria da descoberta que sempre estiveram no coração da franquia.

Sentindo que algo não estava funcionando, a Warner Bros. e JK Rowling mudaram o foco até que sua natureza como prelúdio fosse o principal ponto de venda dos filmes.

O marketing de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore se concentrou mais em Alvo Dumbledore do que em Newt Scamander, sinalizando que a trilogia havia perdido o rumo. Animais Fantásticos 4 parece cada vez mais ter sido cancelado silenciosamente.

A franquia Harry Potter sofreu danos consideráveis ​​nos últimos anos, em parte porque a própria Rowling se tornou cada vez mais controversa, em razão de seus comentários e postura transfóbica.

Se uma série prelúdio é de fato a única coisa que pode funcionar, então, ironicamente, a melhor abordagem potencial já foi estabelecida: focada em James Potter e os Marotos.

O prelúdio ideal de Harry Potter

Rowling já escreveu uma história, vendida em um leilão beneficente em 2008, mas também publicada online. Mais detalhes foram, é claro, contados nos próprios livros principais de Harry Potter – que incluíam vários flashbacks cortesia de meios mágicos como a Penseira.

Isso poderia reter o sentimento de admiração que caracterizou o Harry Potter, com destaque para Lily Potter, a mãe trouxa de Harry, que serviria como uma janela perfeita para o Mundo Mágico.

Atualmente, não há nada que indique que Rowling e a Warner Bros. estão trabalhando em um filme dos Marotos, ou mesmo em uma série de TV de alto valor.

O último seria potencialmente algo inteligente, como aponta o ScreenRant, simplesmente porque poderia trazer uma extensa construção de mundo e arcos de personagens que o conceito merece.

Tal série poderia começar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, seguir a abordagem tradicional de Harry Potter de cada temporada contando a história de um ano acadêmico e potencialmente passar para a Primeira Guerra Mágica entre a Ordem da Fênix e os Comensais da Morte de Voldemort.

É verdade que grandes partes do arco dos personagens já são conhecidas. Mas algumas das memórias exploradas na Penseira sugerem que a maior parte do que Harry aprendeu foi filtrada pelas reminiscências nostálgicas daqueles que amavam seus pais.

Seria fascinante ter a oportunidade de realmente passar um tempo com Lily e James Potter, assim como seus amigos, e ver como Hogwarts mudou ao longo das décadas sob a liderança de Alvo Dumbledore.

Filmes de Harry Potter estão disponíveis pela HBO Max.

