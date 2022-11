Meninas Malvadas 2: Atriz do original dá ideia para continuação

Lindsay Lohan retornou para as comédias românticas com Uma Quedinha de Natal, da Netflix, mas todos continuam querendo saber sobre Meninas Malvadas 2, que há muito se comenta sobre. Agora, uma atriz do original falou sobre a possível continuação.

A atriz Lacey Chabert confirmou que ela “com certeza” retornaria como Gretchen Wieners, antes de compartilhar uma proposta divertida para um potencial Meninas Malvadas 2.

A amada comédia de Tina Fey se tornou um dos lançamentos mais icônicos dos anos 2000, graças ao seu humor espirituoso e frases memoráveis.

O filme conta com Lindsay Lohan como Cady Heron, a nova aluna da escola North Shore, que rapidamente aprende os perigos de ser popular.

Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Chabert estrelam como o popular trio do ensino médio que recebe Cady em seu grupo.

Ideia para Meninas Malvadas 2

Ao visitar o The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Chabert falou sobre um potencial Meninas Malvadas 2, oferecendo uma resposta muito positiva.

Quando perguntada se ela estaria interessada em fazer uma sequência, Chabert imediatamente confirmou que ela “com certeza ” retornaria para Meninas Malvadas 2.

A estrela então apresentou uma ideia divertida para a continuação, compartilhando que adoraria ver se cada uma das filhas das personagens acabariam se tornando as novas garotas malvadas.

“Com certeza, acho que seria muito divertido ver onde essas mulheres estão agora e se suas filhas são as novas garotas malvadas. Eu adoraria saber o que elas estão fazendo. Vamos fazer isso”, respondeu a atriz.

Uma Quedinha de Natal já está disponível na Netflix.

