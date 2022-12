Meninas Malvadas vai ganhar novo filme com atriz da Marvel

A muito requisitada continuação de Meninas Malvadas pode não ter saído do papel (ou dos sonhos dos fãs) ainda, mas um novo filme da franquia está a caminho. Um musical em longa-metragem foi confirmado e o elenco foi revelado: com atriz da Marvel.

Angourie Rice, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey e Reneé Rapp, que estrelou como Regina George no musical da Broadway, estão escalados para estrelar o elenco.

Rice é conhecida por interpretar Betty Brant na trilogia do Homem-Aranha com Tom Holland. A última aparição dela na Marvel foi em Sem Volta Para Casa.

A adaptação musical da Broadway da comédia adolescente de 2004 está sendo realizada pela Paramount, que está planejando uma estreia no Paramount+.

Pelo jeito, não veremos o musical de Meninas Malvadas nas telonas – a menos que os planos do estúdio mudem.

Mais sobre o musical de Meninas Malvadas

Meninas Malvadas – tanto o filme original quanto o musical – segue a adolescente Cady Heron, que se muda da África com seus pais cientistas para os subúrbios de Illinois, onde é arrastada pela dinâmica da hierarquia social de sua nova escola.

Ela se envolve com um grupo popular conhecido como The Plastics. Lindsay Lohan e Rachel McAdams estrelaram o filme original, que arrecadou US$ 128 milhões nas bilheterias globais e, desde então, alcançou o status de filme cult para adolescentes.

Angourie Rice interpretará Cady, originalmente interpretada por Lohan, com Rapp reprisando seu papel como Regina (interpretada por McAdams no filme). Cravalho interpretará Janis e Spivey será Damien, originalmente interpretados por Lizzy Caplan e Daniel Franzese, respectivamente.

Lorne Michaels retornará para produzir, com a roteirista original de Meninas Malvadas e estrela Tina Fey, que escreveu o show da Broadway.

Fey também escreverá o roteiro do filme musical, com música de Jeff Richmond e letras de Nell Benjamin. Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. estão definidos para dirigir.

Cravalho é mais conhecida por seu papel na animação Moana, com créditos futuros que incluem o filme Hulu YA Crush e o recurso da Amazon The Power .

Ainda não há data de estreia para o musical de Meninas Malvadas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.