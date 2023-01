Mesmo com Brad Pitt, Babilônia foi fracasso de bilheteria

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Babilônia foi indicado a várias categorias do Globo de Ouro – levando para a casa o prêmio de Melhor Trilha Sonora. No entanto, mesmo com Brad Pitt, Margot Robbie e Tobey Maguire no elenco principal, o longa de Damien Chazelle se tornou um enorme fracasso de bilheteria.

“Decadência, depravação e excesso ultrajante levam à ascensão e queda de vários sonhadores ambiciosos na Hollywood dos anos 1920”, afirma a sinopse oficial do longa.

Além de Brad Pitt (Era uma Vez em Hollywood), Margot Robbie (Eu, Tonya) e Tobey Maguire (Homem-Aranha), o elenco de Babilônia conta também com Jean Smart (Hacks), Jovan Adepo (Watchmen) e Diego Calva (Narcos: México).

Mostramos abaixo os motivos que podem explicar o fracasso de Babilônia nas bilheterias; confira!

Com Brad Pitt e Margot Robbie, Babilônia traz prejuízo para o estúdio

Babilônia estreou no Brasil em 19 de janeiro de 2023. Os espectadores americanos, por outro lado, tiveram a oportunidade de conferir o longa bem mais cedo.

Nos Estados Unidos, Babilônia entrou em cartaz no dia 15 de dezembro. Vindo de Damien Chazelle, o diretor de La La Land, o filme tinha tudo para se tornar um verdadeiro hit nas bilheterias.

Entretanto, isso não aconteceu. Produzido com um impressionante orçamento de 80 milhões de dólares, o longa faturou (até o momento) apenas 15 milhões.

Vale lembrar que o orçamento não leva em conta os gastos com marketing e divulgação. Portanto, ao que tudo indica, Babilônia trará um prejuízo milionário para a Paramount, estúdio que comanda o filme.

Apesar de contar com astros como Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire e Jean Smart no elenco, Babilônia não conseguiu chamar a atenção dos espectadores. Sendo assim, o que explica o fracasso financeiro do longa?

O fracasso de Babilônia, pelo menos nos Estados Unidos, pode ser explicado pelas árduas condições meteorológicas – marcadas por tempestades de neve – que foram sentidas no país no final de 2022.

O filme também foi muito prejudicado por sua data de lançamento. Babilônia estreou nos Estados Unidos perto de Avatar: O Caminho da Água, e como os espectadores já sabem, o filme de James Cameron dominou completamente as bilheterias.

Em seu fim de semana de estreia, Babilônia garantiu apenas 4,85 milhões de dólares na bilheteria americana (abaixo das expectativas do estúdio, que previa ganhos de 5,3 milhões).

No fim de semana seguinte, os rendimentos do filme diminuíram mais ainda. Em sua quarta semana de exibição, por exemplo, Babilônia faturou apenas 600 mil dólares.

Além da concorrência com filmes como Avatar 2 e M3GAN, Babilônia foi prejudicado pelas resenhas da crítica especializada.

Embora tenha sido indicado a 6 categorias do Globo de Ouro, Babilônia garantiu apenas 55% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Para muitos críticos, o longa é uma ótima “homenagem à história do cinema”, mas para parte da imprensa, Babilônia é um filme “de mau gosto”, marcado por cenas “desnecessariamente explícitas”.

O fato do longa conta com várias cenas de sexo, uso de drogas e escatologia também pode ter afastado a audiência mais conservadora, principalmente nos Estados Unidos.

Ainda existe a esperança de Babilônia recuperar seu orçamento com as exibições internacionais – mas a possibilidade é improvável.

Babilônia está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.