Meu Policial: A surpreendente história que inspirou drama gay com Harry Styles

Harry Styles estreia como protagonista, saindo do papel de coadjuvante pela primeira vez no novo filme do Amazon Prime Video.

O longa-metragem tornou-se bastante popular. Ele está em primeiro lugar dentre os 10 mais assistidos da plataforma no Brasil nos últimos dias. Naturalmente, grande parte disso se dá em razão da presença de Styles no elenco.

Situado em Brighton na década de 1950, o filme segue o jovem policial de Styles, Tom e sua namorada Marion (Emma Corrin), enquanto eles fazem amizade com o curador de museu Patrick (David Dawson).

Cerca de quatro décadas depois, Patrick se muda para a casa de Tom e Marion após um derrame, e descobrimos o que aconteceu entre esses três indivíduos quando Marion descobre os diários de Patrick detalhando o caso apaixonado que ele teve com o marido.

É um conto comovente sobre aqueles que foram roubados do amor em uma época no Reino Unido em que a homossexualidade era ilegal e, embora certamente existam muitos como ele, há uma história em particular que o inspirou.

A inspiração de Meu Policial

Meu Policial é baseado no romance homônimo de 2012 de Bethan Roberts, que se inspirou no triângulo amoroso envolvendo o renomado autor EM Forster, um policial e sua esposa.

Forster teve vários relacionamentos gays ao longo dos anos, mas nenhum durou tanto ou foi tão intenso quanto o que teve com o policial Bob Buckingham.

Em um artigo escrito para o The Guardian em 2012, Roberts escreveu: “Por 40 anos, EM Forster e o policial Bob Buckingham estiveram em um relacionamento amoroso. Buckingham tinha 28 anos, Forster 51, quando os dois se conheceram. Eles compartilhavam interesses e – em muitos fins de semana – uma vida doméstica e sexual no apartamento de Forster em Brunswick Square”.

“Mas”, ela continuou, “este era um relacionamento em que havia três pessoas.”

A dupla se conheceu em 1930 na corrida de barcos Oxford vs Cambridge, e depois que Buckingham impressionou Forster com alguns de seus conhecimentos intelectuais, este o convidou de volta ao seu apartamento e eles logo se aproximaram.

Forster escreveu a seus amigos dizendo como ele estava gostando de Buckingham e como o “sentimento espiritual” entre eles agora “se estendeu ao físico”.

A felicidade de Forster durou pouco, porém, quando, em 1932, Buckingham anunciou que se casaria com uma enfermeira chamada May, que o autor descreveu como “astuta, dominadora e conhecedora”.

Forster foi a testemunha no casamento, apesar de sua angústia inicial, e o trio começou a passar muito tempo juntos. No entanto, quando Buckingham começou a dividir seu tempo entre os dois, os ciúmes cresceram. E assim, escreve Roberts, começou o triângulo amoroso.

Em 1993, Buckingham e May tiveram um menino e Forster se tornou seu padrinho. Quando May desenvolveu tuberculose dois anos depois e foi internada por um ano, Forster fez um compromisso com ela de que cuidaria de Buckingham e a manteria regularmente informada, e os dois homens viajaram juntos para Amsterdã.

Triângulo amoroso

Após a recuperação de May, um “acordo triangular funcional foi firmemente estabelecido, com os dois compartilhando seu amado Buckingham; os fins de semana prolongados eram para May, os curtos para Forster”.

Forster decidiu informar May sobre seu caso de amor com o marido quando ela se ofereceu para cuidar dele depois que ele teve uma série de derrames em meados dos anos 1960. Buckingham negou as alegações e, como Tom fez com Patrick, distanciou-se de seu amante.

May lembrou-se de Forster como uma paciente difícil que muitas vezes pisava nos dedos dos pés e interferia em suas atividades diárias, como fazer as tarefas domésticas, de acordo com o biógrafo de Forster, PN Furbank.

“Foi essa anedota, mais do que qualquer outra coisa, que me inspirou a investigar a história desse triângulo fascinante e usá-la como inspiração para meu novo romance, Meu Policial”, explicou Roberts.

Meu Policial (My Policeman) está disponível no Amazon Prime Video.

