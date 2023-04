Mia Goth é anunciada no elenco de Blade

A atriz Mia Goth, conhecida por estrelar filmes de terror, entrou para o elenco do reboot de Blade, que está sendo produzido pela Marvel Studios. A informação é do Deadline.

Não foi divulgado qual papel ela interpretará. Goth vai se juntar ao protagonista Mahershala Ali – os dois são os únicos nomes do elenco.

Continua depois da publicidade

De acordo com um relatório da Film & Television Industry Alliance (via SR), as filmagens de Blade serão iniciadas no dia 1º de maio, mesma data em que Deadpool 3 começa a ser rodado.

Blade estreia em 2024

Novo Blade

A nova versão de Blade, que faz parte da Fase 5 do MCU, será estrelada por Mahershala Ali (Luke Cage, House of Cards).

Yann Demange, diretor conhecido pela série Lovecraft Country, vai dirigir o filme, enquanto Michael Starrbury, de Olhos que Condenam, é o roteirista.

Segundo rumores, o longa pode se passar na década de 1920. Detalhes oficias sobre a trama de Blake não foram divulgados.

O reboot de Blade é um dos projetos mais turbulentos da Marvel, assim como Quarteto Fantástico era, dado a dificuldade de criar uma nova história dentro do MCU.

Rumores apontaram que o astro, Mahershala Ali, não ficou satisfeito com a primeira história apresentada, assim como a Marvel Studios.

Além disso, a demora para definir uma nova equipe criativa explica o motivo da Marvel ter adiado o reboot de Blade.

O longa-metragem estava marcado para ser lançado no dia 3 de novembro de 2023, e agora chegará apenas em 9 de setembro de 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.