Michael Bay é acusado de matar pombo durante filmagens de Esquadrão 6

Michael Bay, diretor responsável por vários filmes da franquia Transformers, foi acusado de matar um pombo durante as filmagens do longa Esquadrão 6, que aconteceram em 2018. As informações são do site The Wrap.

O cineasta, que enfrenta as acusações na Itália, fez várias tentativas para resolver a situação com as autoridades italianas, e ele nega categoricamente ser responsável pela morte do animal.

“Sou um conhecido amante dos animais e um importante ativista animal”, disse Bay em um comunicado ao TheWrap. “Nenhum animal envolvido na produção foi ferido ou prejudicado. Ou em qualquer outra produção em que trabalhei nos últimos 30 anos”.

Os pombos são uma espécie protegida na Itália. A Itália tem uma lei nacional que torna ilegal ferir, matar ou capturar qualquer ave selvagem, incluindo pombos.

Segundo uma fonte do site, o pombo foi supostamente morto por uma câmera durante as gravações de uma cena em Roma. Um indivíduo não identificado que estava no set aparentemente testemunhou o incidente, tirou uma foto e relatou às autoridades italianas.

“Temos evidências de vídeo claras”, continuou Michael Bay, “uma multidão de testemunhas e oficiais de segurança que nos exoneram dessas alegações. E refuta sua única foto de paparazzi – o que dá uma história falsa. Há um processo judicial em andamento, então não posso entrar em detalhes, mas estou confiante de que venceremos quando eu tiver meu dia no tribunal”, finalizou o cineasta.

A Netflix, responsável pela produção de Esquadrão 6, não quis se pronunciar sobre o assunto.

Esquadrão 6

Filme não terá sequência

Esquadrão 6 foi um grande investimento da Netflix. Estrelado por Ryan Reynolds e com direção de Michael Bay, o longa-metragem acabou provando ser um fracasso e não terá continuação na plataforma de streaming.

O filme deixou algumas pontas soltas e parecia que a Netflix investiria nisso, mas tanto Michael Bay, quanto Ryan Reynolds seguiram para outros projetos e agora a plataforma de streaming definiu o futuro de Esquadrão 6.

Scott Stuber, chefe da divisão de filmes da plataforma de streaming, conversou com a Variety sobre o longa-metragem, que custou US$ 150 milhões. Ele admitiu que a obra foi um desapontamento.

“Não achamos que chegamos lá criativamente. Teve uma boa audiência, mas no final do dia não sentimos que acertamos o alvo para justificar mais um filme. Simplesmente não havia aquele amor profundo por esses personagens ou aquele mundo”, finalizou.

