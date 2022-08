Michael Jackson em Sandman? Artista queria estrelar adaptação

Sandman é um sucesso absoluto na Netflix. A criação de Neil Gaiman para a DC/Vertigo, é uma das suas melhores obras, que finalmente teve sua adaptação tão desejada.

Gaiman teve outras propostas para que Sandman tivesse uma adaptação. Uma delas era um filme que a Warner Bros. planejou em 1996, mas acabou ficando apenas no papel.

Em conversa no podcast Happy Sad Confused, o autor dos quadrinhos revelou que o cantor Michael Jackson havia entrado em contato com a Warner após saber da adaptação (via CBR)..

Michael Jackson, o astro do pop e um ícone nos Estados Unidos, fez uma ligação para o estúdio e revelou que gostaria de interpretar Morpheus. Mas, nada aconteceu, já que o projeto nunca foi lançado.

Carreira difícil e adaptações frustradas

A primeira tentativa de adaptação não aconteceu em 1996, mas sim, em 1991. No entanto, ficou apenas no papel, e em 2013, David S. Goyer, atual roteirista da série, revigorou o projeto em 2013 ao lado de Gaiman. Joseph Gordon-Levitt iria viver Morpheus.

Foi somente em 2019 que o quadrinho teve uma adaptação anunciada, e justamente pela Netflix, passando de um filme para uma série.

Em 1996, a carreira do cantor estava em um ponto difícil. Michael Jackson vinha enfrentando alegações relacionadas a abuso sexual contra menores. No mesmo ano, ele enfrentou acusações de antissemitismo devido à letra da música “They Don’t Care About Us”.

No entanto, Jackson ganhou um Grammy de Melhor Vídeo Musical por “Scream”, em um dueto com sua irmã, Janet Jackson. Possivelmente, o estúdio sabendo de como estava a imagem do cantor na época, não o contratou.

Em 1996, a filmografia de Jackson consistia com Captain EO, Moonwalker e uma adaptação do musical de sucesso da Broadway, The Wiz, de 1978, baseado em O Mágico de Oz.

Sandman está disponível na Netflix.

