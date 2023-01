Michael Jackson vai ganhar cinebiografia

Michael Jackson terá uma cinebiografia com direção de Antoine Fuqua (Dia de Treinamento, Trem-Bala). O filme sobre a vida do Rei do Pop se chamará apenas Michael. As informações são do Hollywood Reporter.

O roteiro será escrito por John Logan (Gladiador e O Aviador). Graham King, produtor responsável pela cinebiografia do Queen, Bohemian Rhapsody, vai assumir a produção do filme com John Branca e John McClain.

Continua depois da publicidade

Fuqua disse em comunicado oficial: “Os primeiros filmes da minha carreira foram videoclipes, e ainda sinto que combinar filme e música é uma parte profunda de quem eu sou. Para mim, não há artista com o poder, o carisma e o gênio musical de Michael Jackson. Fui influenciado a fazer videoclipes assistindo ao trabalho dele – o primeiro artista negro a ter destaque na MTV. Sua música e essas imagens fazem parte da minha visão de mundo, e a chance de contar sua história na tela ao lado de sua música foi irresistível”, finalizou.

De acordo com o estúdio Lionsgate, o filme sobre Michael Jackson abordará todos os aspectos da vida do cantor, embora não esteja claro como o filme vai lidar com as várias controvérsias envolvendo o falecido ícone da música.

Jackson, que ganhou 13 Grammys e passou do estrelato infantil no Jackson 5 até chegar ao posto de maior estrela pop do mundo, morreu em 2009 aos 50 anos.

Não há previsão para o início das filmagens de Michael.

Sobre o autor Diego Almeida Adoro cinema e ver séries na Netflix