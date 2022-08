Michael Keaton conta o que o motivou a retornar como Batman

Em entrevista com a Variety, Michael Keaton explicou o que o motivou a retornar como Batman. O ator estará em The Flash, e logo depois também terá uma participação em Batgirl.

O ator interpretou Bruce Wayne em Batman, de 1989, e Batman: O Retorno, de 1992. Ele também deveria estrelar Batman Eternamente, mas abandonou o projeto por não concordar com a visão criativa que estava sendo proposta.

“Eu estava curioso sobre como seria. Depois de tantos anos, eu fiquei estranhamente curioso. Isso se tornou uma coisa gigantesca.”

“Eles construíram um universo inteiramente próprio. Eu gosto de pensar no personagem como um estranho em meio a isso.”

“Acho que o roteiro é muito bom. Então, eu pensei: ‘Por que não?’ Achei que seria legal retornar, e fiquei curioso para saber como funcionaria.”

A volta de Michael Keaton como Batman

The Flash também contará com participação de Ben Affleck como Batman. Não se sabe se as duas versões do personagem vão se encontrar.

Após The Flash e Batgirl, é esperado que Michael Keaton também apareça como Batman em outras produções da DC.

The Flash chega aos cinemas em 22 de junho de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.