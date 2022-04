Michael Keaton repete 2 falas famosas do Batman em The Flash

The Flash conta não apenas com a participação de Michael Keaton como Batman, como traz muitas referências ao filme da DC de 1989.

Na prévia exibida na CinemaCon já havia sido revelado que ele diz: “vocês querem enlouquecer? Vamos enlouquecer”. Mas há outra fala famosa do herói no filme do Velocista Escarlate.

Conforme o insider ViewerAnon, Keaton dirá a icônica fala: “Eu sou o Batman”, que ele diz, também, no filme de Tim Burton.

Desde então, a fala já foi repetida muitas vezes nos cinemas, mas não deixa de ser um momento icônico do herói de Michael Keaton.

Conteúdo mostrado na Cinema Con 2022

“Barry Allen aparece em uma fila. Ele está no trabalho. Como Flash, ele viaja de volta para a sua casa de infância.”

“Em seu quarto de infância, um relâmpago azul aparece em torno de Barry. Ele olha para fotos de quando era criança, ao lado de sua mãe e de seu pai.”

“Ao fundo, uma voz explica que o tempo tem um padrão. Ele pode ajudar a entregar certos eventos a certas pessoas, unindo-as como se fossem ímãs.”

“Na Mansão Wayne, vemos alguém com cabelos brancos na altura dos ombros. Parece ser o Bruce Wayne de Michael Keaton, que abre uma porta secreta para revelar sete trajes do Batman.”

“Flash desacelera o tempo e corre na lateral de um prédio. O Batman de Ben Affleck aparece com sua moto em uma perseguição com a polícia, de dia.”

“Michael Shannon aparece como General Zod. O traje da Supergirl se parece com o do Superman de Henry Cavill.”

“Sem a sua máscara, o Batman de Michael Keaton diz: ‘Vocês querem enlouquecer? Vamos enlouquecer.’ Ele está conversando com Barry, uma versão alternativa de Barry e Supergirl.”

“O título de The Flash aparece. Depois, vemos outra cena com Michael Keaton, que agora aparece com cabelo mais curto, usando uma versão atualizada do seu traje de Batman.”

The Flash chega aos cinemas em 22 de junho de 2023.