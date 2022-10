Michael Myers aparece muito pouco em Halloween Ends? Veja comparação com o original

Halloween Ends decepcionou tanto os fãs, quanto os críticos. Uma das reclamações mais comuns é sobre o quanto Michael Myers efetivamente aparece no filme. Mas será que ele aparece pouco mesmo?

A controvérsia sobre o tempo de tela reduzido de Michael no novo filme tornou-se proeminente o suficiente para o próprio Green abordá-la ao Collider, dizendo aos fãs que ele estava ciente do risco que estava assumindo ao optar por se concentrar tanto em um personagem completamente diferente, o jovem pária Corey Cunningham (Rohan Campbell), em vez do super-assassino mascarado.

As coisas poderiam ser piores: o infame Halloween III descarta Michael completamente em favor de um enredo autônomo. Mas, como alguns fãs da franquia Halloween apontaram, o Halloween original também não traz Michael Myers com tanta frequência.

Alguns espectadores do clássico de terror de John Carpenter podem se surpreender com quanto tempo o assassino passa fora da tela. E talvez, como alguns fãs estão alegando, isso faz de Halloween Ends uma homenagem apropriada ao filme Halloween mais importante de todos eles.

Quanto tempo de tela Michael Myers tem no Halloween original e em Ends

Se você viu Halloween, de John Carpenter, já sabe que, embora o filme inteiro seja baseado em uma matança do filho menos favorito de Haddonfield, Michael Myers, grande parte do filme se concentra em suas vítimas, incluindo a “garota final” Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e seus amigos.

Também vemos o Dr. Sam Loomis (Donald Pleasence) e suas tentativas de rastrear Michael. Mas um fã, citado no Twitter pela conta de fã de Halloween @SourceHalloween, cronometrou o tempo total de tela de Michael Myers no filme original de 1978 como 9 minutos e 37 segundos.

Já em Halloween Ends, o assassino aparece por 10 minutos e 55 segundos. Mas há mais um dado que precisa ser levado em consideração.

Halloween Ends tem 111 minutos de duração, enquanto o Halloween original tem 91 minutos. Então, Halloween Ends de fato apresenta uma proporção significativamente reduzida de Michael Myers, mesmo em comparação com o original.

Se você é um fã da franquia já pode conferir Halloween Ends nos cinemas.

