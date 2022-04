Michelle Pfeiffer impressionou elenco de Vingadores: Ultimato

Vingadores: Ultimato contou com participações de várias estrelas, como Michelle Pfeiffer, que faz parte da franquia do Homem-Formiga.

Em entrevista com o Hollywood Reporter, o ator Paul Rudd descreveu a reação do resto do elenco ao conhecer Michelle Pfeiffer.

O ator percebeu que muitos pareciam impressionados, já que nunca tinham visto a estrela pessoalmente.

“Me lembro de ver Mark Ruffalo e Chris Hemsworth dizendo: ‘Caramba, é a Michelle Pfeiffer.’ Havia muito disso.”

“Todo mundo parecia nervoso só de olhar para ela”, disse Paul Rudd sobre a reação do elenco de Vingadores: Ultimato ao conhecer Michelle Pfeiffer.

Famosa atriz

Michelle Pfeiffer é uma aclamada estrela com uma grande carreira no cinema. O seu papel mais conhecido é o de Mulher-Gato em Batman: O Retorno.

Além disso, ela também esteve em Scarface, Mentes Perigosas e Assassinato no Expresso do Oriente, entre outros projetos.

Vingadores: Ultimato está disponível no Disney+.

