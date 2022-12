Mickey 17: Com Robert Pattinson, filme do diretor de Parasita ganha trailer; veja

Mickey 17, o novo filme com o astro de Batman, Robert Pattinson, com o diretor de Parasita, Bong Joon-Ho, teve seu trailer revelado.

A Warner Bros. divulgou um primeiro vislumbre do novo longa-metragem do ganhador da estatueta de Melhor Filme em 2020, em sua primeira parceria com Pattinson.

Continua depois da publicidade

Com o projeto atualmente em produção, e uma data agendada para 2024, Bong Joon-Ho fará seu primeiro trabalho no cinema após Parasita (via Collider).

O longa de ficção científica vai explorar um funcionário em expedição para colonizar um mundo gelado, mas ele faz isso somente pelo dinheiro.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Mickey 17

A história acompanha Mickey, que faz parte de uma expedição para colonizar o mundo Niflheim. Toda vez que algo acontece, ele é clonado e substituído pelo próximo que fará seu papel.

O elenco do filme conta com Robert Pattinson, Naomi Ackie, Mark Ruffalo e Toni Collette. Nenhum outro astro foi escalado até o momento.

Além de dirigir o filme, Bong Joon-Ho escreveu a história, baseada no livro de Edward Ashton.

Mickey 17 estreia em 29 de março de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.