Micróbio assassino é nomeado Keanu Reeves e o ator de John Wick agradece

Keanu Reeves, atualmente, aguarda o lançamento de John Wick 4. O filme, que tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos do ano, chega aos cinemas em breve. Enquanto isso, Reeves ganha uma homenagem inusitada no mundo da biologia, especificamente no nome de um micróbio assassino recém-descoberto.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4.

Continua depois da publicidade

Junto com Keanu Reeves, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Mostramos abaixo tudo que os fãs de John Wick precisam saber sobre o micróbio assassino que foi batizado com o nome de Keanu Reeves!

Após John Wick, Keanu Reeves inspira micróbio assassino

Como os fãs de John Wick já sabem, o protagonista titular é um dos assassinos mais talentosos do mundo.

Por isso, o fato de uma equipe de cientistas ter utilizado o nome de Keanu Reeves para batizar um micróbio matador faz total sentido.

Recentemente, Keanu Reeves participou de uma sessão de perguntas e respostas com fãs no Reddit. No evento, um admirador do ator revelou que um composto microbiológico foi batizado em homenagem ao astro.

Segundo o fã, um grupo de cientistas descobriu um micróbio tão eficiente em matar fungos, que decidiu batizá-lo com o nome do astro de John Wick.

O cientista Sebastian Götze, líder do estudo, também havia falado sobre o assunto em uma entrevista a uma revista científica, publicada em fevereiro de 2023.

“Os lipopeptídeos matam de maneira tão eficiente, que decidimos batizá-los com o nome ‘Keanu Reeves’, já que ele (o ator) também é extremamente fatal em seus papéis”, disse o pesquisador.

Sendo assim, o que Keanu Reeves acha da utilização de seu nome em um composto microbiológico que, no futuro, pode ser usado para combater infecções por fungos?

Como de costume, o astro de John Wick respondeu à homenagem com gratidão, graça e bom humor.

“Eles deveriam tê-lo chamado de John Wick! Mas isso é muito legal. E também é surreal para mim! Obrigado, cientistas! Boa sorte, e obrigado por nos ajudar sempre”, comentou o ator.

Keanu Reeves está longe de ser a única celebridade homenageada no mundo da ciência. Celebridades como Beyoncé, Lady Gaga, Angelina Jolie e Barack Obama também foram honradas em nomes científicos de vários organismos.

John Wick 4, com Keanu Reeves, estreia nos cinemas em 23 de março de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.