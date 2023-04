Mila Kunis diz saber quem está no elenco de Quarteto Fantástico

O reboot de Quarteto Fantástico é um dos projetos mais aguardados do MCU e Mila Kunis sabe quem está no elenco.

A atriz de That ’70s Show compareceu ao The Late Late Show with James Corden e comentou os rumores de que ela está no filme.

“Eu não estou em Quarteto Fantástico, mas eu sei quem está”, disse Kunis.

Ela, contudo, afirmou que não irá revelar quem está no elenco, visto que não quer “ter problemas com o camundongo”.

Recentemente, foi noticiado que a escalação do elenco deve começar em breve e o foco será escalar primeiro Sue Storm, a Mulher Invisível, e construir o resto da equipe depois que a atriz estiver definida.

Apesar do processo de escalação do elenco estar chegando, as filmagens do novo Quarteto Fantástico só vão começar no início de 2024.

HQ do Quarteto Fantástico

Nova versão da amada equipe

A versão do MCU de Quarteto Fantástico segue em desenvolvimento lento. Em setembro do ano passado, o filme contratou seus roteiristas, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Os escritores não são nomes conhecidos na indústria do cinema, e estiveram em alguns projetos em comum. Um deles é o filme Bert and Arnie’s Guide to Friendship.

A direção ficará a cargo de Matt Shakman. Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Por enquanto não há nenhum nome atrelado ao elenco do filme. O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico, líder do Quarteto, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em fevereiro de 2025.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.