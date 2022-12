Miles de Glass Onion é inspirado em Elon Musk? Diretor responde

Glass Onion: Um Mistério Knives Out funciona também como uma evidente crítica aos bilionários da tecnologia. O personagem Miles, vivido por Edward Norton, vem sendo comparado a Elon Musk e o diretor Rian Johnson respondeu se, de fato, ele foi inspirado no dono da Tesla.

Durante uma entrevista recente com a Wired, Johnson abordou se Miles Bron é baseado em Elon Musk. O roteirista/diretor de Glass Onion diz que o personagem de Miles foi feito para parodiar a geração atual de bilionários da tecnologia em geral, não apenas Musk.

“Isto é tão estranho. É muito bizarro. Espero que não haja algum departamento de marketing secreto da Netflix que esteja financiando essa aquisição do Twitter. Há muitas coisas gerais sobre esse tipo de bilionário da tecnologia que foram diretamente para [o filme]”.

Mas, obviamente, tem uma relevância quase estranha exatamente no momento atual. Um amigo meu disse: “Cara, parece que foi escrito esta tarde.” E isso é meio que um acidente horrível, horrível, sabe?”, disse Rian Johnson.

Personagens de Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

O filme está sendo aclamado pela crítica especializada, com aprovação de 94% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 314 análises computadas.

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

