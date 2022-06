Minions 2: A Origem de Gru ganha trailer dublado; veja

A franquia Meu Malvado Favorito se tornou um grande sucesso em parte graças à fofura dos Minions, os desajeitados ajudantes de Gru.

Os personagens amarelinhos ganharam seu próprio filme em 2015 e, agora, se preparam para uma sequência que mostrará como eles conheceram seu mestre.

Para promover a novidade, que chega aos cinemas a tempo das férias de inverno da criançada, o filme Minions 2: A Origem de Gru teve um novo trailer divulgado.

Confira o vídeo logo abaixo:

“Nestas férias, chega o mais novo episódio da maior franquia global de animação do cinema, com a história de origem do maior supervilão do mundo, revelando como ele conheceu seus icônicos Minions, forjou a equipe mais malvada da telona e enfrentou uma das forças do crime mais invencíveis em Minions 2: A Origem de Gru”, diz a descrição do vídeo.

Minions 2: A Origem de Gru estreia dia 30 de junho nos cinemas do Brasil.

