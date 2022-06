Missão Impossível 8: Acrobacias de Tom Cruise serão “históricas”

Tom Cruise está com tudo neste ano! O primeiro trailer de Missão: Impossível 7 foi lançado nos cinemas com a estreia de Top Gun: Maverick.

Enquanto fãs se preparam para o lançamento do próximo longa da série de filmes de espionagem de ação, o editor de Top Gun: Maverick, Eddie Hamilton, que já está trabalhando também em Missão: Impossível 8, disse que as acrobacias de Tom Cruise no próximo filme serão incríveis!

O editor disse em entrevista exclusiva ao Screen Rant: “Mais uma vez trabalhando com Tom [Cruise] e Chris McQuarrie todos os dias nessa sequência para continuar evoluindo e tornando-a cada vez melhor e, eu juro, algumas das coisas que ele está fazendo são históricas, cara. Não estou exagerando. Você vai assistir e você vai [pensar], sabe, Tom fez isso de novo. Ele fez isso de novo.”

Hamilton comparou ainda sequências do novo filme com a cena do canyon em Top Gun: Maverick: “Haverá alguns momentos na Missão 8 em que você terá o mesmo tipo de experiência de ‘não posso acreditar no que estou vendo’. Faltam dois anos e você verá.”

Mais sobre Missão Impossível 8

O editor Eddie Hamilton passou três meses na África do Sul no início deste ano enquanto Cruise filmava a sequência.

Hamilton afirmou que os filmes Missão: Impossível 7 e 8 ainda estavam sendo filmados, apesar da fotografia principal estar completa. No entanto, ele garante que estão comprometidos com as novas datas de lançamento.

Na CinemaCon 2022, Tom Cruise compartilhou uma atualização sobre a produção de Missão Impossível 8, quando foi visto preso a um biplano e voando de cabeça para baixo, em um pequeno spoiler do próximo filme.

Missão: Impossível 7 estreia em julho de 2023 nos cinemas. O oitavo filme ficou para 2024.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.