Missão Impossível 8 trará de volta personagem do filme original

Missão: Impossível – Acerto de Contas – Parte 2, o oitavo filme da franquia Missão Impossível, trará de volta um dos personagens do filme original, de 1996, o analista da CIA William Donloe.

Em sua conta no Instagram, o roteirista do filme, Christopher McQuarrie, anunciou que o ator Rolf Saxon, intérprete de Donloe, estará de volta em Missão Impossível 8 para o papel do analista, que deveria estar vigiando os documentos altamente confidenciais que foram roubados por Ethan Hunt (Tom Cruise) naquela icônica cena em que ele cai do teto.

Depois disso, Donloe foi imediatamente demitido e transferido para uma subestação polar no Alasca. Agora, 25 anos depois, os fãs vão descobrir o que aconteceu com o personagem.

Veja o post de McQuarrie:

Missão: Impossível 7 chega em 2023

Intitulados Missão: Impossível – Acerto de Contas, o sétimo e oitavo filmes da saga serão divididos em duas partes. Pela primeira vez na franquia, Missão: Impossível usará dois filmes para contar uma mesma história.

Christopher McQuarrie assina o roteiro e a direção dos dois filmes, repetindo assim a parceria de sucesso com Tom Cruise.

O elenco terá ainda os nomes de Hayley Atwell (Agente Carter), Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia), Shea Whigham (Agente Carter), Hannah Waddingham (Ted Lasso), e o retorno de Vanessa Kirby.

Missão: Impossível – Acerto de Contas – Parte 1 chegará aos cinemas em 13 de julho deste ano. A Parte 2 será lançada em 28 de junho de 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.