Missão Impossível passou por grande mudança por conta de Tom Cruise

O envolvimento de Tom Cruise em Missão Impossível resultou em uma das decisões mais chocantes do filme.

Antes de se tornar uma grande franquia de filmes, Missão Impossível era uma popular série de televisão focada em uma pequena equipe de agentes secretos do governo, que realizam uma série de missões para uma organização, a IMF.

A série contou com atores como Greg Morris, Peter Lupus, Peter Graves, Martin Landau, Lesley Ann Warren, Sam Elliot e Leonard Nimoy.

Em 1996, Cruise estrelou o primeiro Missão Impossível sob sua nova produtora Cruise/Wagner Productions, com o lendário diretor Brian De Palma no comando.

Enquanto a série de televisão era conhecida por girar em torno de uma equipe, o filme subverteu as expectativas do público com a decisão de matar a equipe na sequência de abertura do filme, deixando o personagem de Cruise, Ethan Hunt, como o único sobrevivente.

Para realmente chocar o público, De Palma escalou atores conhecidos como Kristin Scott Thomas e Emilio Esteves como parte dos personagens que morrem no início de Missão Impossível .

Tom Cruise se torna o rosto da franquia

Em uma recente aparição no podcast Script Apart , o roteirista de Missão: Impossível, David Koepp, revela que a decisão de matar a equipe no início de Missão Impossível se deve, em certo sentido, a Cruise.

De acordo com Koepp (via CBR), De Palma teve a ideia de matar todo mundo, porque o filme precisava se concentrar em Cruise como estrela de cinema, em oposição à natureza do conjunto da série original.

“Há uma falha fundamental em Missão Impossível como um filme com Tom Cruise, como um conceito. É uma ideia que não deveria funcionar. Parece que funcionou, mas é essencialmente um filme sobre equipe, essa é sua própria natureza”, disse Koepp.

“Então, para este filme de conjunto, foi escalada a maior estrela de cinema do mundo com uma personalidade incrivelmente dominante. Então, simplesmente não funcionaria, então a ideia de Brian foi ‘Nós temos que matar todo mundo.’ E é um bom ponto. Essa é a abordagem dele em vários filmes, mas neste em particular, realmente funcionou. Ele disse: ‘Olha, é um conjunto, então temos que começar como um conjunto, matar todo mundo, então nós só me resta um, e ele é a estrela, vamos deixá-lo montar outra equipe. Mas sempre vamos orientá-la em torno dele’, o que foi uma ideia brilhante”, continuou.

Com Missão: Impossível 2 e Missão: Impossível III , parece que a ideia de De Palma contribuiu para a tendência contínua de Hunt receber uma nova equipe a cada filme; Luther (Ving Rhames) foi o único membro do elenco que retornou por algum tempo.

No entanto, começando com Missão: Impossível – Protocolo Fantasma , uma mudança aconteceu nos bastidores.

Originalmente, o filme foi planejado para ser o último filme de Cruise, e Jeremy Renner foi planejado para assumir a franquia como o novo personagem William Brandt . Além disso, mais foco foi colocado na equipe quando Simon Pegg reprisou seu papel como Benji de Missão: Impossível III .

Protocolo Fantasma, contudo, foi um grande sucesso e permitiu que Cruise continuasse a bordo da franquia daqui para frente.

Missão: Impossível 7 chegará aos cinemas em 14 de julho de 2023. O oitavo filme da franquia também já está confirmado.

