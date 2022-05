Mistério alucinante chega para arrepiar fãs na Netflix

Com astros de X-Men e Velozes e Furiosos no elenco, Instinto Assassino tem tudo para deixar os fãs da Netflix arrepiados. Repleto de tensão e reviravoltas, o filme aposta em uma intensa história de suspense – onde nada é o que parece.

Instinto Assassino – lançado em 2021 sob o título original Dangerous (Perigoso) – é um thriller de ação e suspense comandado pelo cineasta canadense David Hack, conhecido por filmes como A Filha do Lobo.

Continua depois da publicidade

O longa também marca o último projeto do produtor executivo Doug Falconer, que faleceu em 2021, antes do lançamento de Instinto Assassino.

Embora não tenha conquistado a crítica especializada em seu lançamento original, Instinto Assassino deve fazer grande sucesso na Netflix. Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

De que fala o intenso Instinto Assassino na Netflix?

No cerne de Instinto Assassino está uma simples história de vingança e retribuição, à la filmes como Ajuste de Contas e A Salvação, protagonizado por Mads Mikkelsen.

“Para investigar a morte misteriosa do irmão, um homem em liberdade condicional vai para uma ilha remota, onde se vê obrigado a encarar seu passado sombrio”, afirma a sinopse oficial de Instinto Assassino.

O longa acompanha a história do ex-presidiário e autoproclamado “sociopata” Dylan Forrester, que tenta levar uma vida pacata após sair da cadeia em liberdade condicional.

Com a ajuda de um excêntrico psiquiatra e de uma enorme quantidade de antidepressivos, o personagem parece estar prestes a virar a página e mudar de vida.

Entretanto, quando seu irmão morre sob circunstâncias misteriosas, Dylan rompe os termos de sua liberdade condicional e embarca em uma intensa jornada em busca de respostas.

Com uma intrépida agente do FBI em seu encalço, Dylan encara os fantasmas do passado e descobre uma teia de mentiras, enganos e traições.

Conheça o elenco de Instinto Assassino na Netflix

Um dos grandes trunfos de Instinto Assassino é seu elenco de estrelas, formado por astros de X-Men, Velozes e Furiosos e Mad Max.

Scott Eastwood – o filho de Clint Eastwood – lidera o elenco de Instinto Assassino como o protagonista Dylan.

O ator é famoso por interpretar Eric Reisner na franquia Velozes e Furiosos, que em breve, deve ganhar um novo filme.

Tyrese Gibson, que também está em Velozes e Furiosos como Roman Pearce, vive o Xerife McCoy.

Famke Janssen, famosa como a intérprete original da mutante Jean Grey na franquia X-Men, vive a Agente Shaughessy, uma oficial do FBI.

O elenco principal de Instinto Assassino é completado por Mel Gibson (Mad Max) como o Dr. Alderwood, o psiquiatra de Dylan.

Instinto Assassino conta também com Kevin Durand (The Strain), Brendan Fletcher (Arrow), Ryan Robbins (Riverdale) e Brenda Bazinet (Utopia Falls) no elenco.

O eletrizante Instinto Assassino já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.